Tragiczny wypadek na S12 w Janówku. Zderzyło się kilka pojazdów

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Jedna osoba zginęła w wypadku, do jakiego doszło na drodze ekspresowej S12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Janówek zderzyło się w sumie sześć pojazdów, przy czym jeden z nich - samochód osobowy - został zmiażdżony.

W piątek około godz. 17:45 na lubelskim odcinku drogi ekspresowej S12 miał miejsce tragiczny wypadek. Doszło do niego w miejscowości Janówek, między węzłami Świdnik i Piaski Zachód - w miejscu, gdzie występuje zwężenie, a cały ruch jest przekierowany na jedną jezdnię z powodu prowadzonego remontu.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu ciężarowego najechał na samochód osobowy stojący za inną ciężarówką, miażdżąc go. Kierująca autem osobowym kobieta zginęła - poinformowała asp. szt. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

W wyniku uderzenia ciężarówka znajdująca się przed samochodem osobowym wjechała w inną osobówkę. Ta z kolei uderzyła w kolejną ciężarówkę, która najechała na następny samochód ciężarowy. W sumie zderzyło się sześć pojazdów.

Policjantka powiedziała, że podróżująca drugim autem osobowym sześcioosobowa rodzina została przewieziona do szpitala na badania.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Droga ekspresowa w kierunku Zamościa i Chełma jest zablokowana. Pojazdy kierowane są na objazd na węźle Świdnik.

„Apelujemy do kierujących o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów” - pisze w mediach społecznościowych świdnicka policja.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Gdy się zakończą, zaktualizujemy artykuł.