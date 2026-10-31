Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Nie żyją dwie osoby

RMF24

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Tragedia w Krzywym Dębie, niewielkiej wsi niedaleko Lubartowa na Lubelszczyźnie. Dziś o poranku doszło tam do pożaru domu jednorodzinnego. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, życia dwóch mężczyzn nie udało się uratować.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotni poranek. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego we wsi Krzywy Dąb. Ogień pojawił się tuż przed godziną siódmą. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe.

Strażacy w akcji, niestety za późno na ratunek

Po przybyciu na miejsce ratownicy natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz przeszukania płonącego budynku. W środku znaleziono dwóch nieprzytomnych mężczyzn. Strażacy wynieśli ich na zewnątrz i rozpoczęli reanimację.

Niestety, mimo wysiłków ratowników, na pomoc było już za późno. Lekarz pogotowia stwierdził zgon obu poszkodowanych.