Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Nie żyją dwie osoby

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotni poranek. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego we wsi Krzywy Dąb. Ogień pojawił się tuż przed godziną siódmą. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe.
Strażacy w akcji, niestety za późno na ratunek
Po przybyciu na miejsce ratownicy natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz przeszukania płonącego budynku. W środku znaleziono dwóch nieprzytomnych mężczyzn. Strażacy wynieśli ich na zewnątrz i rozpoczęli reanimację.
Niestety, mimo wysiłków ratowników, na pomoc było już za późno. Lekarz pogotowia stwierdził zgon obu poszkodowanych.