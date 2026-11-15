Tragedia na S12: Kierowca ciężarówki usłyszał zarzut

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52-letni kierowca ciężarówki usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po karambolu na drodze ekspresowej S12 w miejscowości Janówek w powiecie świdnickim (Lubelskie). W zderzeniu sześciu pojazdów zginęła 30-letnia kobieta kierująca Volkswagenem Polo. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Tragiczny karambol na S16

Do tragicznego wypadku doszło w piątek wieczorem w miejscowości Janówek, na trasie S12 w kierunku Piask, gdzie prowadzone były prace drogowe, a ruch odbywał się po zwężonym odcinku jezdni.

W karambolu uczestniczyło łącznie sześć pojazdów. Według wstępnych ustaleń śledczych 52-letni obywatel Ukrainy, Serghii V., nie dostosował prędkości do panujących warunków i nie zachował należytej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Jak poinformował w niedzielę Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, kierowca ciężarówki uderzył w tył poprzedzającego go samochodu osobowego, którym kierowała 30-letnia kobieta.

Siła uderzenia była tak duża, że Volkswagen Polo został wepchnięty w jadący przed nim samochód osobowy. Ten następnie uderzył w wojskową ciężarówkę marki Jelcz, a pojazd wojskowy najechał z kolei na następny samochód należący do wojska. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 30-letnia kobieta kierująca Volkswagenem Polo.

Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Pozostałe osoby, które wymagały pomocy medycznej, zostały przewiezione do szpitala. Jak przekazała prokuratura, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Tragedia na S12, fot. Policja Świdnik / materiały udostępnione

Kierowca przyznał się do zarzucanego czynu

W niedzielę 52-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że nie zauważył oznakowania informującego o ograniczeniach obowiązujących na drodze w związku z prowadzonymi pracami.

Śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. O dalszym losie 52-latka zdecyduje sąd.

Tragedia na S12, fot. Policja Świdnik / materiały udostępnione

Tragedia na S12, fot. Policja Świdnik / materiały udostępnione