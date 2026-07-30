Tomczyk potwierdził: To była rosyjska rakieta Ch-101

RMF24

Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą Ch-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe – potwierdził w czwartek wieczorem Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Do wtargnięcia pocisku doszło w nocy ze środy na czwartek. Wiceszef MON powiedział też, że o 3:00 w nocy 20 rakiet leciało w kierunku Polski.

Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym generałem Nowakiem (Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych - przyp. red.) i możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić, że była to rosyjska rakieta Ch-101 (...), czyli rakieta manewrująca, zdolna przenosić nawet głowice jądrowe, która wybuchła przy zderzeniu z ziemią. Potencjalnie bardzo niebezpieczna rakieta - przekazał Cezary Tomczyk w rozmowie z TVN24.

Wiceszef MON dodał, że zazwyczaj Rosjanie atakują dziesięcioma, dwudziestoma rakietami, a w tym przypadku „mówiliśmy łącznie o około 70 rakietach, z czego o 3.00 w nocy 20 rakiet leciało w kierunku Polski” - powiedział Tomczyk.

Te rakiety zostały zestrzelone przez Ukrainę nad Ukrainą - wyjaśnił wiceszef MON.

Wojsko Polskie od początku śledziło cały tor zdarzeń, wszystko to, co działo się na Ukrainie. I takie było zadanie, które stało przed żołnierzami, lotnikami, tymi, którzy te rakiety namierzają - mówił Tomczyk, dziękując wszystkim, którzy zabezpieczali tę operację od samego początku.

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O godz. 3.40 wykryto niezidentyfikowany obiekt

Do wtargnięcia pocisku w polską przestrzeń powietrzną doszło w nocy ze środy na czwartek, gdy Rosjanie dokonali kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę, w tym m.in. na Lwów. Do zabezpieczenia polskiej przestrzeni skierowane zostały polskie myśliwce F-16.

„W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł; prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia” - informowało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała po południu, że najprawdopodobniej była to rakieta o oznaczeniach Ch-101 i zawierała materiał wybuchowy „w znacznej ilości”.