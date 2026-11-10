„To dla nas czarna godzina”. Zwolnienia grupowe w fabryce w Kraśniku

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"To dla nas wszystkich czarna godzina. Apeluję o współpracę ponad podziałami politycznymi, naszym obowiązkiem jest wsparcie organizacji związkowych w negocjacjach odpraw dla załogi" - tak burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch skomentował plany zwolnienia ponad 250 osób z działającej w tym mieście fabryki. Zakład produkujący elementy toczne do łożysk ma zostać zlikwidowany.

Fabryka ma zostać zamknięta w przyszłym roku

Stanisław Szczygielski, szef zakładowej „Solidarności” w spółce TN Polska ujawnił, że o zamiarze zwolnienia 255 osób i likwidacji zakładu w Kraśniku załoga dowiedziała się w ubiegły czwartek. Dostała tę informację w czasie telekonferencji z szefostwem firmy.

Dyrekcja i przedstawiciele strony społecznej ustalili harmonogram rozmów na temat m.in. pakietu pomocowego dla pracowników, możliwości rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron i wysokości odpraw. Pierwsze spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 12 listopada.

Według przewodniczącego „Solidarności” likwidacja zakładu może potrwać do września 2027 r.

Burmistrz Kraśnika: Dowiedziałem się od załogi

Do informacji o planach zamknięcia fabryki i zwolnienia pracowników w emocjonalnym oświadczeniu odniósł się Krzysztof Staruch - burmistrz Kraśnika.

Ubolewam nad faktem, że o likwidacji tak znaczącego zakładu pracy dowiedziałem się od załogi, a nie od Zarządu Spółki - zwrócił uwagę.

Burmistrz Staruch podkreślił, że priorytetem jest dla miasta zabezpieczenie godnych odpraw dla pracowników.

Wyrażam pełne poparcie dla działań wszystkich organizacji związkowych oraz solidarność z każdym członkiem załogi. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej koordynującej działania związków, która reprezentuje pracowników. Zwrócę się do Zarządu Powiatu w Kraśniku, Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku oraz samorządów z terenu powiatu kraśnickiego o pilne podjęcie wspólnych działań wspierających pracowników - zapowiedział.





Burmistrz przekazał w oświadczeniu, że chce spotkać się z dyrekcją likwidowanego zakładu. Poinformował także, że w ciągu kilkunastu dni zamierza wspólnie ze związkowcami przedstawić szczegółowy plan działań ws. zwolnień.

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