Szokujące odkrycie na Lubelszczyźnie. 12 kilogramów narkotyków zakopanych w ziemi

W zeszłym tygodniu policjanci z krasnostawskiej komendy przeprowadzili akcję na terenie powiatu chełmskiego (Lubelskie). Przeszukali posesję zamieszkiwaną przez 26-latka.
Podczas przeszukania funkcjonariusze natrafili na kilka plastikowych beczek, które były całkowicie zakopane w ziemi w ogródku. To właśnie w nich znajdowały się znaczne ilości narkotyków.
Mefedron, marihuana i sterydy
Jak wykazały przeprowadzone badania, zabezpieczone substancje to mefedron i marihuana. Łącznie policjanci przechwycili aż 12 kilogramów narkotyków, których czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych.
Na terenie posesji ujawniono również sterydy w postaci tabletek i płynu w ampułkach. Policjanci zabezpieczyli także młynki do rozdrabniania środków odurzających, wagę oraz inne przedmioty służące do przygotowywania i porcjowania narkotyków.
26-latek zatrzymany i aresztowany
Zatrzymany 26-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Następnego dnia mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających oraz posiadania przyrządów służących do przerobu narkotyków.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 26-latka.