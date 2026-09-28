Szokujące odkrycie na Lubelszczyźnie. 12 kilogramów narkotyków zakopanych w ziemi

RMF24

Krasnostawscy policjanci przechwycili 12 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 800 tysięcy złotych. Mefedron i marihuana były ukryte w plastikowych beczkach zakopanych w ziemi na terenie jednej z posesji w powiecie chełmskim (Lubelskie). Zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który trafił do aresztu na trzy miesiące.

W zeszłym tygodniu policjanci z krasnostawskiej komendy przeprowadzili akcję na terenie powiatu chełmskiego (Lubelskie). Przeszukali posesję zamieszkiwaną przez 26-latka.

Podczas przeszukania funkcjonariusze natrafili na kilka plastikowych beczek, które były całkowicie zakopane w ziemi w ogródku. To właśnie w nich znajdowały się znaczne ilości narkotyków.

Mefedron, marihuana i sterydy

Jak wykazały przeprowadzone badania, zabezpieczone substancje to mefedron i marihuana. Łącznie policjanci przechwycili aż 12 kilogramów narkotyków, których czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych.

plastikowe beczki w zaroślach na trawie

Na terenie posesji ujawniono również sterydy w postaci tabletek i płynu w ampułkach. Policjanci zabezpieczyli także młynki do rozdrabniania środków odurzających, wagę oraz inne przedmioty służące do przygotowywania i porcjowania narkotyków.

26-latek zatrzymany i aresztowany

Zatrzymany 26-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Następnego dnia mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających oraz posiadania przyrządów służących do przerobu narkotyków.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 26-latka.