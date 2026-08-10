Siostry bliźniaczki zaatakowały nożem znajomego. To była zemsta

RMF24

Siostry bliźniaczki z Lublina odpowiedzą przed sądem za brutalny atak na swojego znajomego. Według ustaleń policji, motywem miała być zemsta za wcześniejsze agresywne zachowanie 54-latka wobec jednej z nich. Obie kobiety zostały zatrzymane na dworcu, gdy próbowały uciec z miasta. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Onyksowej w Lublinie, w pobliskich zaroślach. Policja otrzymała zgłoszenie o ugodzeniu nożem mężczyzny.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali tam 54-letniego mężczyznę z raną ciętą lewego ramienia. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna nie tylko został ugodzony nożem, ale również był bity i kopany przez sprawców. Sytuacja była na tyle poważna, że wymagał natychmiastowej hospitalizacji.

Nóż, którym został ugodzony mężczyzna, Fot. Policja lubelska

Zemsta za agresję

Policjantom udało się dość szybko ustalić sprawców przestępstwa. Okazały się nimi 41-letnie siostry bliźniaczki, które – jak wynika z ustaleń śledczych – dopuściły się ataku w akcie zemsty za wcześniejsze agresywne zachowanie pokrzywdzonego wobec jednej z nich.

Ucieczka udaremniona na dworcu

Po ataku kobiety próbowały uciec z miasta. Zostały jednak zatrzymane przez mundurowych przy wsparciu wywiadowców na dworcu PKS w Lublinie.

Siostry trafiły na trzy miesiące do aresztu i odpowiedzą za uszkodzenie ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz za uszczerbek na zdrowiu mężczyzny.

Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia, jednak jedna z kobiet odpowie w warunkach recydywy, co może skutkować nawet 12-letnim wyrokiem.