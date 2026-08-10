Siostry bliźniaczki zaatakowały nożem znajomego. To była zemsta

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Onyksowej w Lublinie, w pobliskich zaroślach. Policja otrzymała zgłoszenie o ugodzeniu nożem mężczyzny.
Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali tam 54-letniego mężczyznę z raną ciętą lewego ramienia. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
Jak ustalili policjanci, mężczyzna nie tylko został ugodzony nożem, ale również był bity i kopany przez sprawców. Sytuacja była na tyle poważna, że wymagał natychmiastowej hospitalizacji.
Zemsta za agresję
Policjantom udało się dość szybko ustalić sprawców przestępstwa. Okazały się nimi 41-letnie siostry bliźniaczki, które – jak wynika z ustaleń śledczych – dopuściły się ataku w akcie zemsty za wcześniejsze agresywne zachowanie pokrzywdzonego wobec jednej z nich.
Ucieczka udaremniona na dworcu
Po ataku kobiety próbowały uciec z miasta. Zostały jednak zatrzymane przez mundurowych przy wsparciu wywiadowców na dworcu PKS w Lublinie.
Siostry trafiły na trzy miesiące do aresztu i odpowiedzą za uszkodzenie ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz za uszczerbek na zdrowiu mężczyzny.
Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia, jednak jedna z kobiet odpowie w warunkach recydywy, co może skutkować nawet 12-letnim wyrokiem.