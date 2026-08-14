Sanepid ostrzega. Cztery miejscowości na Lubelszczyźnie bez dostępu do czystej wody

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Sanepid ostrzega mieszkańców Tucznej i okolicznych miejscowości w województwie lubelskim - woda z lokalnego wodociągu nie nadaje się do spożycia, mycia, a nawet prania. W próbkach pobranych z ujęcia wykryto groźne bakterie Escherichia coli oraz inne bakterie z grupy coli. Władze gminy zapewniają wodę butelkowaną, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet

Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet / Shutterstock

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej wydała pilny komunikat po wykryciu bakterii coli w wodzie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tuczna.

Z ujęcia korzysta około 1,4 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości: Tuczna, Dąbrowica Duża, Choroszczynka oraz Bokinka Królewska.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością. Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Woda tylko do spłukiwania toalet

Woda z kranu w Tucznej i okolicznych miejscowościach może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet. Mieszkańcy nie powinni używać jej do żadnych innych celów, zwłaszcza związanych z przygotowywaniem posiłków czy higieną osobistą.

Gmina rozdaje wodę butelkowaną

Władze gminy Tuczna nie zostawiły mieszkańców bez pomocy. Woda butelkowana jest wydawana w świetlicach wiejskich w Bokince Królewskiej, Dąbrowicy Dużej i Choroszczynce oraz w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Chata” w Tucznej.

Dodatkowo, wodę można pobierać z wyznaczonych punktów w miejscowościach Żuki, Międzyleś i Wólka Zabłocka.

Woda z zanieczyszczonego ujęcia jest obecnie dezynfekowana. Władze gminy zapowiadają, że kolejny komunikat dotyczący dalszego zaopatrzenia mieszkańców w wodę zostanie wydany w poniedziałek.