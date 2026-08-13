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Roztrzaskane BMW, 40-latek nie żyje. Tragiczny wypadek we Frampolu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (08:15)

Policjanci z komendy w Biłgoraju na Lubelszczyźnie badają okoliczności tragicznego wypadku we Frampolu. W zderzeniu auta osobowego i ciężarówki zginął 40-letni mężczyzna.

Roztrzaskane BMW, 40-latek nie żyje. Tragiczny wypadek we Frampolu
Zdjęcie z miejsca wypadku we Frampolu (KPP Biłgoraj) /Policja

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 10:30 na drodze wojewódzkiej 835 we Frampolu. 

BMW jechało z Frampola w kierunku Lublina. Jak ustalili policjanci, na wzniesieniu kierowca tego auta zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadził do czołowo-bocznego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem ciężarowym marki Volvo - relacjonuje aspirant Joanna Pilarska, rzeczniczka biłgorajskiej policji. 

Kierowca BMW zmarł na miejscu. To 40-latek z powiatu biłgorajskiego. Za kierownicą ciężarówki siedział 25-letni mężczyzna, który był trzeźwy. 

Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego tragicznego wypadku. Już wczoraj wykonali oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia. 

Droga, na której doszło do wypadku, była przez kilka godzin zablokowana. Policja kierowała samochody na objazdy. 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek BMW
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