Roztrzaskane BMW, 40-latek nie żyje. Tragiczny wypadek we Frampolu

RMF24

Policjanci z komendy w Biłgoraju na Lubelszczyźnie badają okoliczności tragicznego wypadku we Frampolu. W zderzeniu auta osobowego i ciężarówki zginął 40-letni mężczyzna.

Zdjęcie z miejsca wypadku we Frampolu (KPP Biłgoraj)

Zdjęcie z miejsca wypadku we Frampolu (KPP Biłgoraj) / Policja

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 10:30 na drodze wojewódzkiej 835 we Frampolu.

BMW jechało z Frampola w kierunku Lublina. Jak ustalili policjanci, na wzniesieniu kierowca tego auta zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadził do czołowo-bocznego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem ciężarowym marki Volvo - relacjonuje aspirant Joanna Pilarska, rzeczniczka biłgorajskiej policji.

Zdjęcie z miejsca wypadku we Frampolu (KPP Biłgoraj) / Policja

Kierowca BMW zmarł na miejscu. To 40-latek z powiatu biłgorajskiego. Za kierownicą ciężarówki siedział 25-letni mężczyzna, który był trzeźwy.

Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego tragicznego wypadku. Już wczoraj wykonali oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia.

Zdjęcie z miejsca wypadku we Frampolu (KPP Biłgoraj) / Policja

Droga, na której doszło do wypadku, była przez kilka godzin zablokowana. Policja kierowała samochody na objazdy.