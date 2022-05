Rozpoczęły się prace remontowe na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku. Przebudowa płyty postojowej dla ciężarówek na kierunku wyjazdowym z Polski potrwa maksymalnie do połowy sierpnia. Inwestycja może powodować utrudnienia w odprawach tirów.

Przejście w Dorohusku / Rafał Guz / PAP

Jak poinformował PAP dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych Damian Wierak, w poniedziałek rozpoczął się ostatni etap prac remontowych na przejściu w Dorohusku. Chodzi o przebudowę części jezdnej i płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski. Planowany remont obejmuje roboty rozbiórkowe zniszczonej nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy nawierzchni oraz ułożeniem nowej nawierzchni. Remontowana powierzchnia liczy ok. 3 tys. m kw. - powiedział Wierak.

Inwestycja będzie kosztować ok. 2 mln zł. "Umowa zakłada, że remont będzie trwał do połowy sierpnia, ale wykonawca przedstawił nam harmonogram realizacji robót, w którym zakończenie robót i gotowość do odbioru określił na 15 lipca br. - uzupełnił dyrektor.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie przekazała, że w związku z planowanym remontem czasowo zmieniona zostanie organizacja ruchu na przejściu i nalezy się spodziewać sporych utrudnień w odprawach pojazdów.

Polsko-ukraińska granica na Lubelszczyźnie ma 296 km. W regionie są cztery przejścia graniczne z Ukrainą: w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i w Zosinie. Pojazdy ciężarowe odprawiane są na dwóch: w Hrebennem i w Dorohusku.