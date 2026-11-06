Przykry finał szaleńczego rajdu na DK 64. Pędził pijany z dożywotnim zakazem

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Blisko 2 promile alkoholu we krwi, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, nadmierna prędkość i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej - to bilans jazdy 36-letniego kierowcy Volkswagena, którego policja zatrzymała w miejscowości Wola Blizocka (Lubelskie). Z kolei w gminie Nadarzyn (Mazowieckie) funkcjonariusze namierzyli 36-latka, który prowadził po alkoholu, przekraczając dozwoloną prędkość aż o 93 km/h.

Nieodpowiedzialni kierowcy wciąż stwarzają poważne zagrożenie na polskich drogach. Policjanci zatrzymali dwóch 36-latków, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu i rażąco łamali przepisy.

Niebezpieczna jazda na drodze krajowej nr 64

Do pierwszego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 64 w miejscowości Wola Blizocka. Policjanci patrolujący trasę nieoznakowanym radiowozem zwrócili uwagę na kierowcę Volkswagena, który rażąco łamał przepisy ruchu drogowego.

Mężczyzna wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej, jadąc 134 km/h w miejscu, gdzie maksymalna prędkość wynosiła 90 km/h. Podczas kontroli okazało się, że 36-latek prowadził samochód, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie i dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany i przewieziony do komendy policji w Lubartowie, gdzie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Policja

Zastosowano wobec niego tymczasowy areszt na najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kierowca Volkswagena spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące / Policja

143 km/h w terenie zabudowanym. Kierowca miał 2 promile

Do podobnego zdarzenia doszło na terenie gminy Nadarzyn w woj. mazowieckim. Po godzinie 1 w nocy policjanci zwrócili uwagę na samochód osobowy, którego kierowca poruszał się z prędkością 143 km/h w obszarze zabudowanym, przekraczając dopuszczalny limit o 93 km/h.

Za kierownicą siedział 36-latek bez uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na trzy lata próby. Orzekł również dozór kuratora, grzywnę oraz przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa.