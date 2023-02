Około godz. 11 mają rozpocząć się rolnicze protesty na drogach dojazdowych do wschodniej granicy z Ukrainą. Protestujący domagają się wprowadzenia ceł na ukraińskie zboża. "To nie jest protest przeciwko rolnictwu ukraińskiemu, to jest protest po to, żeby uporządkować korytarz tranzytowy, żeby przepływ ziarna był kontrolowany" - powiedział Wiesław Gryn ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Rolnicy domagają się wprowadzenia ceł na ukraińskie zboża, które trafiają do magazynów w Polsce mimo, że mieliśmy być tylko krajem tranzytowym. W związku z tą sytuacją polscy rolnicy podkreślają, że nie mają gdzie sprzedać swojego zboża. Pomagamy Ukrainie, pomagaliśmy i trzymamy za nich kciuki. Chodzi tylko o to, żebyśmy byli - jako rolnictwo polskie - przewidywalni i bezpieczni - podkreślił przedstawiciel stowarzyszenia organizującego dzisiejsze protesty. Zobacz również: Henryk Kowalczyk: Problem sprowadzania ukraińskiego zboża jest realny Utrudnienia w ruchu drogowym na Lubelszczyźnie Rolnicze ciągniki mają pojawić się na Lubelszczyźnie na drogach dojazdowych do przejść w Dorohusku i Hrebennem - w tym ostatnim przed granicą w Lubyczy Królewskiej. Z kolei na Podkarpaciu utrudnień w ruchu drogowym można spodziewać się na dojazdówkach do przejść granicznych w Korczowej i Medyce. W samym Dorohusku - jak mówią organizatorzy - ma się pojawić około 500 ciągników. Protesty są zaplanowane do północy z 2 na 3 lutego. Przejazd ma być zachowany dla samochodów osobowych, służb ratowniczych oraz ciężarówek jadących do granicy. Blokowane będą te przyjeżdżające do Polski. Zobacz również: Rolnicy protestują przeciwko sprowadzaniu zboża z Ukrainy

