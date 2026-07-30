Premier jedzie na Lubelszczyznę w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej

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Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, w wyniku którego myśliwce poderwało polskie wojsko. „W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb (...)” - napisał na platformie X premier.

Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę

Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był między innymi w Lublinie. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy.

O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16; o godz. 3.46 obiekt zanikł, prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - poinformowało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Strażacy zabezpieczają 10-metrowy krater w miejscowości Tarnawa-Kolonia. Obok są porozrzucane metalowe elementy. Wcześniej świadkowie alarmowali służby, że w okolicy słychać był potężny huk. Na miejsce udaje się premier, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej i odpowiednich służb.

fot. Adam Ziemienowicz / PAP

„Niezidentyfikowany obiekt” w polskiej przestrzeni powietrznej. Nowy komunikat wojska Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało nowy komunikat w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. „Środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad…