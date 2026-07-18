Potrąciła matkę z dwójką dzieci. Sąd zdecydował ws. aresztu

RMF24

27-latka, która kierując Volkswagenem potrąciła matkę jadącą rowerem z dwójką dzieci, trafi do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Dziś zdecydował o tym sąd. Grozi jej nawet do 8 lat więzienia.

27-latka trafi do aresztu

Sąd zastosował środek zapobiegawczy wobec 27-latki, która w środę wieczorem w miejscowości Huta Dąbrowa w Lubelskiem spowodowała poważny wypadek. Zdecydowano o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie.

Łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą w tej sprawie śledztwo. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierująca Volkswagenem 27-latka najechała na tył jadącego w tym samym kierunku roweru, którym kierowała 30-latka z gminy Krzywda.

Kobieta wiozła w tym czasie w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego synka i siedzącą w foteliku 4-letnią córeczkę. Cała trójka doznała poważnych obrażeń ciała i trzema śmigłowcami LPR została przetransportowana do szpitali.

KPP Łuków / Policja

Po wypadku 27-latka została zatrzymana i już usłyszała zarzut. Grozi jej nawet do 8 lat wiezienia.

KPP Łuków / Policja