Pijana 18-latka miała zranić nożem małą dziewczynkę. Sąd zdecydował ws. aresztu

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Pijana 18-latka miała zranić ostrym narzędziem 8-letnią dziewczynkę na jednym z osiedli w Zamościu (woj. lubelskie). Podejrzana, decyzją tamtejszego sądu rejonowego, została tymczasowo aresztowana na dwa miesiące. Grozi jej do 7,5 roku więzienia.

Atak na przypadkową dziewczynkę

Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie na jednym z osiedli w Zamościu. Pijana 18-latka miała zranić ostrym narzędziem przypadkową dziewczynkę. Z doniesień medialnych wynika, że miał być to nóż.

Ośmiolatka została zabrana do szpitala. Badania wykazały, że ma jedynie powierzchowną ranę. Nic poważnego jej się nie stało.

Podejrzana w chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalono, chwilę wcześniej miała próbować zaatakować w podobny sposób 15-latkę, ale ta odparła atak.

18-latka trafiła do aresztu

Podejrzana usłyszała w sobotę zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu. Chodzi o uszkodzenie ciała do 7 dni, usiłowanie uszkodzenia ciała 15-latki oraz kierowanie gróźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Oskarżyciel zakwalifikował te czyny jako wybryk chuligański.

18-latka została tymczasowo aresztowana na dwa miesiące decyzją Sądu Rejonowego w Zamościu – przekazał podkom. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Podejrzanej grozi do 7,5 roku więzienia.