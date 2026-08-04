Pędził Mercedesem 257 km/h na S17. Nagraniem pochwalił się w sieci i wpadł

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się mężczyzna, który swoim Mercedesem pędził z prędkością 257 km/h trasą S17. Nagraniem brawurowej jazdy „pochwalił się” w internecie.
Choć autor nagrania szybko usunął filmik, internauci nie pozostali obojętni. W sieci zawrzało od komentarzy krytykujących nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy.
Sprawą zajęli się tomaszowscy policjanci.
Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła policjantów do 31-latka z gminy Tarnawatka – czytamy w policyjnym komunikacie.
Mężczyzna nie tylko przyznał się do kierowania Mercedesem, ale również do zamieszczenia nagrania w internecie. 31-latek dobrowolnie poddał się karze.
Surowa kara i ważny apel policji
Za brawurową jazdę i publiczne pochwalenie się wykroczeniem kierowca otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych.
Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych. Chwila nieuwagi lub nierozważna decyzja za kierownicą mogą doprowadzić do tragedii - przypominają policjanci.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów.