Pędził Mercedesem 257 km/h na S17. Nagraniem pochwalił się w sieci i wpadł

RMF24

W połowie lipca na jednym z portali społecznościowych pojawiło się nagranie, które wstrząsnęło internautami. Na krótkim, 30-sekundowym filmie widać, jak osobowy Mercedes pędzi trasą S17 w kierunku Bełżca (woj. lubelskie) z zawrotną prędkością. Licznik wskazywał aż 257 km/h – to aż o 137 km/h więcej niż dopuszczają przepisy na tej trasie.

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się mężczyzna, który swoim Mercedesem pędził z prędkością 257 km/h trasą S17. Nagraniem brawurowej jazdy „pochwalił się” w internecie.

Choć autor nagrania szybko usunął filmik, internauci nie pozostali obojętni. W sieci zawrzało od komentarzy krytykujących nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy.

Sprawą zajęli się tomaszowscy policjanci.

Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła policjantów do 31-latka z gminy Tarnawatka – czytamy w policyjnym komunikacie.

Mężczyzna nie tylko przyznał się do kierowania Mercedesem, ale również do zamieszczenia nagrania w internecie. 31-latek dobrowolnie poddał się karze.

Surowa kara i ważny apel policji

Za brawurową jazdę i publiczne pochwalenie się wykroczeniem kierowca otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych. Chwila nieuwagi lub nierozważna decyzja za kierownicą mogą doprowadzić do tragedii - przypominają policjanci.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów.