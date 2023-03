Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla południowej części województwa lubelskiego. Temperatura spadnie do ok. -6 st. C.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alert IMGW obowiązuje od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w sobotę w powiatach: janowskim, biłgorajskim, zamojskim, tomaszowskim, hrubieszowskim i w Zamościu.



"W nocy z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 4 st. C, przy gruncie do około minus 6 st. C" – poinformował IMGW dodając, że temperatura maksymalna w piątek wyniesie z kolei od plus od 6 do plus 8 st. C.