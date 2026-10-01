Obława na Lubelszczyźnie. Motocyklista potrącił policjanta i uciekł

RMF24

Trwa policyjna obława na motocyklistę, który w podlubelskiej Krężnicy Jarej potrącił funkcjonariusza drogówki próbującego zatrzymać go do kontroli. Ranny policjant trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Krężnicy Jarej w powiecie lubelskim.

Policjanci, którzy prowadzili kontrolę drogową w okolicy jednego z przejść dla pieszych, zauważyli poruszający się z dużą prędkością motocykl.

Mundurowi dali kierowcy znak do zatrzymania się. Ten jednak nie zastosował się do polecenia i potrącił stojącego na jezdni funkcjonariusza. Ranny policjant trafił do szpitala - informuje „Dziennik Wschodni”.

Motocyklista porzucił jednoślad i uciekł pieszo. W pobliżu miejsca wypadku znajduje się las - podaje reporter RMF FM Dominik Smaga.

Trwa obława za sprawcą zdarzenia. W działaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz pies tropiący.