O krok od tragedii na ekspresówce. Pieszy wszedł prosto pod rozpędzone auta

RMF24

Lubelscy policjanci badają sprawę mężczyzny, który najprawdopodobniej stworzył poważne zagrożenie na drodze ekspresowej S17. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać człowieka przechodzącego przez drogę. Mijają go rozpędzone samochody.

Wspomniane nagranie przysłano na policyjną skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”. Najprawdopodobniej zarejestrowano je w okolicach miejscowości Bogucin, na drodze S17.

Policja

Widać nań pieszego przechodzącego przez ekspresówkę. Trzy osobówki wykonały gwałtowny skręt, by go nie potrącić. Ruch na trasie był intensywny. Widać, że przemieszczały się nią również tiry.

„Policjanci będą prowadzić czynności w kierunku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz korzystania przez pieszego z drogi niedostępnej dla ruchu pieszych. Sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie” - przekazali lubelscy funkcjonariusze.

„Przypominamy, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Takie zachowanie jest skrajnie niebezpieczne. Kierowca poruszający się trasą szybkiego ruchu ma bardzo mało czasu na reakcję, a nagłe pojawienie się pieszego na jezdni może doprowadzić do tragedii” - dodano w komunikacie.