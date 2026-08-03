Nietrzeźwy policjant przyłapany po kolizji. „Stanowcze konsekwencje”

Nietrzeźwy policjant z wydziału patrolowo-interwencyjnego został przyłapany w miniony weekend. Mężczyzna cofał radiowozem i uderzył w ścianę budynku komendy w Chełmie na Lubelszczyźnie.
Badanie wykazało 0,6 promila alkoholu organizmie 52-latka. Pobrano od niego krew do dalszych badań.
Funkcjonariusz został zawieszony, a komendant chełmskiej policji wszczął procedurę wydalenia go ze służby. O sprawie poinformowano prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Wobec każdego policjanta, który narusza prawo lub zasady etyki zawodowej, wyciągane będą natychmiastowe i stanowcze konsekwencje - podkreśliła nadkomisarz Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.