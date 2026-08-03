Nietrzeźwy policjant przyłapany po kolizji. „Stanowcze konsekwencje”

RMF24

52-letni policjant został zawieszony po tym, jak po alkoholu uderzył radiowozem w ścianę budynku komendy w Chełmie na Lubelszczyźnie. Komendant miejski wszczął procedurę wydalenia go ze służby.

Nietrzeźwy policjant z wydziału patrolowo-interwencyjnego został przyłapany w miniony weekend. Mężczyzna cofał radiowozem i uderzył w ścianę budynku komendy w Chełmie na Lubelszczyźnie.

Badanie wykazało 0,6 promila alkoholu organizmie 52-latka. Pobrano od niego krew do dalszych badań.

Funkcjonariusz został zawieszony, a komendant chełmskiej policji wszczął procedurę wydalenia go ze służby. O sprawie poinformowano prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.