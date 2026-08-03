RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nietrzeźwy policjant przyłapany po kolizji. „Stanowcze konsekwencje”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (19:12)

52-letni policjant został zawieszony po tym, jak po alkoholu uderzył radiowozem w ścianę budynku komendy w Chełmie na Lubelszczyźnie. Komendant miejski wszczął procedurę wydalenia go ze służby.

Nietrzeźwy policjant przyłapany po kolizji. „Stanowcze konsekwencje”
Nietrzeźwy policjant przyłapany po kolizji. „Stanowcze konsekwencje” (fot. Darek Delmanowicz) /PAP

Nietrzeźwy policjant z wydziału patrolowo-interwencyjnego został przyłapany w miniony weekend. Mężczyzna cofał radiowozem i uderzył w ścianę budynku komendy w Chełmie na Lubelszczyźnie. 

Badanie wykazało 0,6 promila alkoholu organizmie 52-latka. Pobrano od niego krew do dalszych badań.

Funkcjonariusz został zawieszony, a komendant chełmskiej policji wszczął procedurę wydalenia go ze służby. O sprawie poinformowano prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 

Wobec każdego policjanta, który narusza prawo lub zasady etyki zawodowej, wyciągane będą natychmiastowe i stanowcze konsekwencje - podkreśliła nadkomisarz Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Źródło: RMF24
Tagi: policja chełm

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: