„Nie ustąpił pierwszeństwa”. Dachowanie auta na rondzie w Świdniku

RMF24

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Wypadek na rondzie na alei Lotników Polskich w Świdniku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pojazdów dachował.

Do groźnego zdarzenia doszło przed 14:00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, wypadek spowodował kierujący Fiatem.

„Jadąc od alei Lotników Polskich w stronę Lublina, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Renault, która poruszała się ulicą Racławicką w kierunku Adampola” - informuje policja.

Kobieta kierująca Renault została przetransportowana do szpitala,

Na miejscu wypadku pracują obecnie policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Ruch na rondzie jest poważnie utrudniony – tworzą się korki, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wydawanych przez nich poleceń.