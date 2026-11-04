Narkotykowy gang rozbity na Lubelszczyźnie. 100 kg nielegalnych substancji

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ośmiu mieszkańców województwa lubelskiego zostało zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych pod zarzutem handlu narkotykami na dużą skalę. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 100 kilogramów różnego rodzaju substancji odurzających o czarnorynkowej wartości około 5 milionów złotych. Część zatrzymanych ma być powiązana ze środowiskiem pseudokibiców jednej z lokalnych drużyn piłkarskich.

Jak poinformowała prokuratura, grupa działała głównie na terenie Lublina oraz innych miejscowości województwa lubelskiego. Przez ostatnie miesiące policjanci z Wydziału do walki z przestępczością narkotykową sukcesywnie zatrzymywali podejrzanych.

Wśród nich są osoby w wieku od 27 do 42 lat, mieszkańcy Lublina i okolicznych powiatów. Część podejrzanych jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców.

Narkotyki warte miliony złotych

Podczas przeszukań mieszkań i pojazdów podejrzanych policjanci znaleźli różnego rodzaju narkotyki. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się klefedron, marihuana, amfetamina oraz silna substancja psychoaktywna tzw. NEP.

W sumie policja wykryła u nich ok. 100 kg narkotyków, których wartość została oszacowana na około 5 milionów złotych.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych

Zatrzymanym mężczyznom prokuratorzy przedstawili zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Grozi i do 12 lat pozbawienia wolności.