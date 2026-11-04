Narkotykowy gang rozbity na Lubelszczyźnie. 100 kg nielegalnych substancji

Jak poinformowała prokuratura, grupa działała głównie na terenie Lublina oraz innych miejscowości województwa lubelskiego. Przez ostatnie miesiące policjanci z Wydziału do walki z przestępczością narkotykową sukcesywnie zatrzymywali podejrzanych.
Wśród nich są osoby w wieku od 27 do 42 lat, mieszkańcy Lublina i okolicznych powiatów. Część podejrzanych jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców.
Narkotyki warte miliony złotych
Podczas przeszukań mieszkań i pojazdów podejrzanych policjanci znaleźli różnego rodzaju narkotyki. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się klefedron, marihuana, amfetamina oraz silna substancja psychoaktywna tzw. NEP.
W sumie policja wykryła u nich ok. 100 kg narkotyków, których wartość została oszacowana na około 5 milionów złotych.
Zarzuty i areszt dla podejrzanych
Zatrzymanym mężczyznom prokuratorzy przedstawili zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.
Grozi i do 12 lat pozbawienia wolności.