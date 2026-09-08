Lubelskie lotnisko czeka rewolucyjna zmiana za ponad 20 mln zł

RMF24

Nowa wieża kontroli lotów za ponad 20 milionów złotych ma powstać w Porcie Lotniczym Lublin. Budynek z wyposażeniem będzie gotowy do użytku w 2028 r.

Jakie znaczenie ma budowa nowej wieży?

Od 2013 r. kontrolerzy z lubelskiego lotniska pracują w wieży kontenerowej. Nowy budynek ma mieć sześć kondygnacji i 24 metry wysokości. Z dodatkowym sprzętem zainstalowanym na dachu sięgnie ponad 26 metrów.

Obecna kubatura naszego kompleksu kontenerowego jest niewystarczająca do tego, aby zainstalować tam systemy, które rozwija PAŻP; które cały czas są przez nas kupowane, wdrażane. Stąd musimy zapewnić odpowiednie miejsca dla całej naszej teletechniki – wyjaśnił Kierownik działu kontroli Lotniska Lublin, kontroler ruchu lotniczego Adrian Żakowski.

Zdaniem prezesa lotniska Dariusza Krzowskiego budowa nowej wieży poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego i zwiększy komfort pracy kontrolerów. Ma też istotne znaczenie w kontekście planów rozwoju połączeń pasażerskich i cargo.

Jesteśmy w stałym kontakcie z liniami lotniczymi. Zakładamy, że ten ruch będzie rósł i w perspektywie dwóch-trzech lat może on wzrosnąć do 800 tys., a w optymistycznym wariancie nawet do miliona pasażerów rocznie – zapowiedział prezes lotniska.

Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj poinformował, że koszt budowy wieży wyniesie ponad 20 mln zł. Zakończenie robót budowlanych przewidziano w połowie 2027 roku. Wyposażenie obiektu w systemy operacyjne planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku. Nowa wieża kontroli ruchu ma zostać oddana do użytku w 2028 r.

PAŻP zatrudnia na lubelskim lotnisku ponad 20 pracowników, z tego 12 kontrolerów ruchu lotniczego. W najbliższym czasie liczba kontrolerów ma powiększyć się o trzy osoby, które obecnie są w trakcie procesu szkoleniowego.

Lubelskie lotnisko w liczbach

Lubelskie lotnisko oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego, może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.

Port dysponuje halą magazynowo-przeładunkową o powierzchni blisko 2 tys. m kw., wyposażoną m.in. w chłodnię i prześwietlarki dużych gabarytów. W 2025 r. port zrealizował ponad 5 tys. operacji lotniczych i obsłużył 471 tys. pasażerów.

Dokąd można polecieć z lubelskiego lotniska?

W miesiącach letnich z lubelskiego lotniska można polecieć na wakacje do Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Egiptu, Tunezji oraz Grecji. Popularnością cieszą się regularne połączenia do Włoch, Hiszpanii, Holandii oraz loty nad polskie morze – do Gdańska.

Z Lublina latają też samoloty do Londynu, Dublina i Warszawy.

