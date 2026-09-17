Na Lubelszczyźnie zawyją dziś syreny. Chodzi o jeden powiat

RMF24

Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego w województwie lubelskim otrzymali dziś alert SMS z informacją o zaplanowanych ćwiczeniach systemu alarmowania. Dzisiaj w godzinach 12:00-15:00 na terenie powiatu rozlegną się syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie spokoju.

W czwartek (17 września) na terenie powiatu łęczyńskiego na Lubelszczyźnie przeprowadzone zostaną ćwiczenia systemu alarmowania ludności. W godzinach od 12:00 do 15:00 mieszkańcy mogą usłyszeć dźwięk syren.

Akcja ma na celu sprawdzenie sprawności systemów ostrzegania i przygotowanie służb na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Alert SMS dla mieszkańców

O planowanych ćwiczeniach mieszkańcy zostali poinformowani za pośrednictwem systemu SMS-owego powiadamiania.

W treści alertu czytamy: „Ćwiczenie: dziś (17.09) w godz. 12:00-15:00 na terenie powiatu łęczyńskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.”

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to system powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.

Komunikaty są wysyłane na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa, służby ratunkowe, policję, straż pożarną, straż graniczną, a także instytucje centralne, takie jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie. Dzięki temu mieszkańcy mogą szybko otrzymać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.