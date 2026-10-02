Koniec obławy. Mężczyzna, który potrącił policjanta, zatrzymany

RMF24

Mężczyzna, który staranował policjanta drogówki w podlubelskiej Krężnicy, został zatrzymany i będzie przesłuchany - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. W czwartek motocyklista potrącił funkcjonariusza i uciekł.

Do potrącenia doszło wczoraj w Krężnicy Jarej w powiecie lubelskim. W trakcie kontroli drogowej policjanci zauważyli szybko poruszający się motocykl o napędzie elektrycznym bez tablic rejestracyjnych. Mundurowi chcieli zatrzymać motocyklistę.

Mężczyzna zignorował polecenia funkcjonariuszy i potrącił jednego z policjantów. Mundurowy trafił do szpitala.

Motocyklista później porzucił swój jednoślad i zaczął uciekać, dlatego policja rozpoczęła obławę, o której zakończeniu poinformowała dziś. Motocyklista został zatrzymany w nocy. Mundurowi informują, że był trzeźwy.

Policjanci będą ustalać, z jaką prędkością jechał mężczyzna, czy potrącenie policjanta było celowe, czy też doszło do niego na skutek utraty panowania nad pojazdem przez sprawcę.