Kolejny alert RCB na Lubelszczyźnie. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie

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Około godz. 19:30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców części województwa lubelskiego z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze. Przed godz. 21 alert odwołano.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów” - alert tej treści Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców części województwa lubelskiego we wtorek około godz. 19:30.

Ostrzeżenie SMS otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego oraz Chełma i Zamościa.

Uruchomiono środki systemu obrony powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało za pośrednictwem X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej.

„Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - przekazano w komunikacie.

DORSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.

Ok. godz. 20.20 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Polish Air Navigation Services Agency, PANSA) podała na X, że z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze.

Przed godz. 21 alert odwołano z uwagi na zakończenie rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Kolejny alert RCB

To już czwarty tej doby alert RCB skierowany do mieszkańców Lubelszczyzny (jeden z nich dotyczył także Podkarpacia). Poprzedni ogłoszono w godzinach popołudniowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o godz. 14:48 rozesłało alert do mieszkańców części województwa lubelskiego z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę.

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Alert RCB trafił do mieszkańców woj. lubelskiego. Chodzi o powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski oraz miasto Chełm i Zamość.

O godz. 16:07 alert odwołano. „Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”- poinformowało RCB.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.