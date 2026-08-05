Kilkanaście osób w szpitalu. Podejrzenie masowego zatrucia

RMF24

Szesnaście osób trafiło do szpitali po podejrzeniu masowego zatrucia w restauracji pod Tomaszowem Lubelskim (woj. lubelskie). Jak przekazała policja, ich stan jest stabilny i nie zagraża życiu.

Do wspomnianej sytuacji doszło we wtorek w Kolonii-Łaszczówce (woj. lubelskie). Opisuje ją portal infoTomaszów.

Poszkodowani zostali przewiezieni do placówek w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju.

W lokalu przebywało około 50 osób, w tym uczestnicy obozu piłkarskiego z województwa podkarpackiego – dzieci w wieku od 9 do 12 lat. To właśnie one mają stanowić większość osób objętych pomocą medyczną.

U poszkodowanych wystąpiły objawy ze strony układu pokarmowego, przede wszystkim wymioty i biegunka. Wszyscy byli przytomni. Wstępnie służby podejrzewają zatrucie pokarmowe – donosi cytowany portal.

Na miejscu prowadzono szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Do działań skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego, liczne zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie nie było jednak potrzeby transportowania żadnego z poszkodowanych drogą lotniczą.

Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.