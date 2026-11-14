Kierowca busa wjechał w przystanek, przy którym czekali ludzie

RMF24

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Prywatny bus wjechał w piątek w wiatę przystankową w Chełmie (woj. lubelskie). Jedna osoba trafiła do szpitala.

Jak informują chełmscy policjanci, do zdarzenia doszło w piątek rano. Około godziny 9:00 mundurowych poinformowano, że w centrum miasta, gdzie zatrzymują się prywatne busy, jeden z pojazdów uderzył w przystanek, przy którym czekało kilka osób.

48-letni kierowca z nieustalonych dotąd przyczyn, podjeżdżając pod przystanek, nie zahamował i uderzył w wiatę, powodując jej przechylenie. Był trzeźwy.

Poszkodowany został 62-letni mężczyzna. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku.