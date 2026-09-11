Karambol na S12 w Lubelskiem. Lądował śmigłowiec LPR

RMF24

Jedna osoba została ranna w wyniku zderzenia pięciu pojazdów na lubelskim odcinku drogi ekspresowej S12. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku na drodze ekspresowej S12 doszło w piątek przed godziną 8:00.

W pobliżu miejscowości Chrząchówek (pow. puławski, woj. lubelskie), za węzłem Kurów Zachód, a przed zjazdem na Radom, zderzyło się pięć pojazdów - cztery samochody osobowe i bus.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze wstępnych informacji straży pożarnej wynika, że ranna została jedna osoba - informuje reporter RMF FM Dominik Smaga.

Jezdnia w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. „Dla pojazdów jadących w kierunku Warszawy/Radomia zalecany objazd przez węzeł Kurów Wschód” - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą zakończyć się co najmniej o godzinie 10:30.