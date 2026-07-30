Jest nagranie z momentu uderzenia w Tarnawie-Kolonii. To prawdopodobnie rosyjska rakieta Ch-101

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Moment i dźwięk upadku pocisku w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - po nocnym ataku Rosji na Ukrainę - uchwyciły kamery monitoringu w gminie Turobin. Nagranie pokazał portal informacyjny bilgoraj.com.pl. „Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym. Byliśmy gotowi do zestrzelenia” - powiedział ok. godz. 10:30 premier, który jest w Lublinie. Pocisk to prawdopodobnie rosyjska rakieta Ch-101.

Dzisiaj rano w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł, miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Do Lublina pojechał premier Donald Tusk, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Są też przedstawiciele prokuratury. Na miejscu pracuje ok. 100 funkcjonariuszy różnych służb. Spodziewanych jest jeszcze ok. 50 żołnierzy WOT.

Nagranie z momentu uderzenia

Obiekt to najprawdopodobniej rosyjski pocisk balistyczny - rakieta Ch-101. Byliśmy gotowi do zestrzelenia. Myśliwce ukraińskie do granicy Polski starały się przechwycić pociski zmierzające w stronę naszego kraju - powiedział premier na posiedzeniu specjalnego zespołu. Portal informacyjny bilgoraj.com.pl udostępnił nagranie, na którym widać i przede wszystkim słychać moment uderzenia obiektu na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy mówią o niewyobrażalnym huku i uczuciu podobnym do trzęsienia ziemi.

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Fot. Wojtek Jargiło / PAP

Jeden z samolotów F-16 otrzymał polecenie przechwycenia obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną; znalazł się tam dokładnie kiedy pocisk uderzył w ziemię. Gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłbym decyzję, by ją zestrzelić - przekazał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak.