Groźny wypadek niedaleko Lublina. Zderzenie z łosiem na ekspresówce

RMF24

42-letni kierowca Volkswagena znalazł się w szpitalu po niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło dzisiejszej nocy na drodze ekspresowej S12/17 prowadzącej do Lublina. Samochód zderzył się z łosiem. Zwierzę nagle wtargnąło na jezdnię, a auto zjechało na pobocze, po czym wylądowało w przydrożnym rowie. Wtedy na leżącego na jezdni padłego łosia najechał pojazd ciężarowy marki Iveco.

O krok od tragedii w Lubleskiem

Do wypadku, który o mało nie zakończył się tragedią, doszło w nocy z piątku na sobotę w województwie lubelskim na wysokości miejscowości Garbowa na drodze ekspresowej S12/17, samochód zderzył się z łosiem.

Kierujący Volkswagenem 42-latek jadący ekspresówką w kierunku Lublina w wyniku zderzenia się ze zwierzęciem zjechał na pobocze, a następnie wylądował w przydrożnym rowie. Zdjęcia auta po wypadku ukazują, że miał prawdziwe szczęście, że wyszedł z tego cało. Został zabrany do szpitala, jednak nie odniósł poważnych obrażeń. Zwierzę nie przeżyło.

Fot. Lubelska Policja / Policja

Chwilę później na leżącego na jezdni padłego łosia najechał pojazd ciężarowy marki Iveco. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń.

Na miejscu, oprócz służb, byli również pracownicy GDDIKA. Padłe zwierzę zostało zabezpieczone.

Fot. Lubleska Policja / Policja

Policja: Nie lekceważmy znaków ostrzegających przed zwierzętami