Goryl, żaba i banan przechadzali się po Włodawie. Niecodzienne nagranie z monitoringu

RMF24

Nietypowych spacerowiczów uchwyciły kamery miejskiego monitoringu we Włodawie. Wieczorem ulicami miasta przeszły trzy osoby w przebraniach żaby, banana i goryla. Nagranie opublikował w mediach społecznościowych burmistrz miasta, który pochwalił pomysłowość i poczucie humoru mieszkańców.

Podczas wieczornego dyżuru operatorzy monitoringu miejskiego we Włodawie zauważyli coś zaskakującego - trzy osoby ubrane w pełne kostiumy żaby, banana oraz goryla. Nagranie dokumentujące ich przejście przez miasto opublikował w mediach społecznościowych Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy.

W krótkim wpisie w mediach społecznościowych samorządowiec potwierdził autentyczność nagrania i pozytywnie ocenił poczucie humoru autorów tego pomysłu. „To po prostu oryginalny spacer, który wywołał uśmiech na twarzach wielu osób” – poinformował samorządowiec.

Choć sytuację oceniono jako niegroźny żart, burmistrz wykorzystał tę okazję, aby przypomnieć o fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Zwrócił uwagę, że nietypowy ubiór nie zwalnia z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas korzystania z przejść dla pieszych.

Opublikowany materiał wywołał dyskusję internautów, którzy w większości z sympatią odnieśli się do całego zdarzenia, chwaląc dystans uczestników spaceru do samych siebie.