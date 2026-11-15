Gigantyczne kolejki tirów na granicy z Ukrainą. Kierowcy czekają nawet 30 godzin

RMF24

42 kilometry długości osiągnęła w niedzielę po południu kolejka tirów przed przejściem granicznym z Ukrainą w Hrebennem na Lubelszczyźnie. Kierowcy ciężarówek muszą uzbroić się w cierpliwość – czas oczekiwania na odprawę sięga nawet 30 godzin. W Dorohusku jest nieco lepiej, ale i tam kierowcy muszą czekać około 26 godzin.

W niedzielne popołudnie kolejka tirów do przejścia granicznego w Hrebennem sięgała aż do miejscowości Polanówka, czyli około 42 kilometrów od granicy. Policja, by zapobiec paraliżowi lokalnych dróg, utworzyła strefy buforowe w większych miejscowościach. Dzięki temu ruch innych pojazdów odbywa się płynnie, choć kierowcy ciężarówek muszą uzbroić się w cierpliwość – do odprawy oczekuje tam około 330 tirów.

Dorohusk: 650 tirów w 16-kilometrowej kolejce

Nieco krótsza, ale równie imponująca kolejka utworzyła się na przejściu granicznym w Dorohusku. Tam ciężarówki stoją na odcinku około 16 kilometrów, a na odprawę czeka aż 650 pojazdów. Jak informuje asp. Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji, sytuacja nieco się poprawiła – zlikwidowano strefę buforową przez miasto Chełm, co usprawniło ruch w regionie.

Czas oczekiwania: nawet 30 godzin

Według informacji przekazanych przez Michała Derusia, rzecznika lubelskiej Izby Administracji Skarbowej, czas oczekiwania na odprawę w Hrebennem wynosi obecnie około 30 godzin, a w Dorohusku – około 26 godzin.

Skąd takie opóźnienia? Główną przyczyną jest zwiększony ruch towarowy związany z weekendem oraz zbliżającym się końcem roku. Służby przewidują, że taka sytuacja może utrzymać się nawet do trzeciego tygodnia grudnia.

Remonty

Na obu przejściach granicznych trwają obecnie prace remontowe – w Dorohusku remontowana jest nawierzchnia przed wagą dynamiczną, a w Hrebennem prowadzone są prace na drogach manewrowych i placach. Jak zapewniają służby, remonty nie wpływają na liczbę odprawianych samochodów, choć sytuacja na granicy wciąż pozostaje trudna.