Emerytowany ksiądz oskarżony o molestowanie nieletniej. Grozi mu więzienie

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Emerytowany ksiądz z powiatu radzyńskiego (woj. lubelskie) stanie przed sądem pod zarzutem przestępstwa seksualnego wobec małoletniej. Prokuratura oskarżyła 70-letniego Sławomira M. o dopuszczenie się innych czynności seksualnych wobec osoby poniżej 15. roku życia. Duchowny nie przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko emerytowanemu księdzu, który miał dopuścić się przestępstw seksualnych wobec małoletniej parafianki.

Według ustaleń śledczych, do zdarzeń miało dochodzić w latach 2007-2009, kiedy Sławomir M. pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli (gmina Kąkolewnica).

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, duchowny miał „co najmniej kilka razy wkładać ręce pod sukienkę małoletniej, dotykać jej piersi oraz pośladków, a także głaskać po nogach”.

Przełom w śledztwie po kilkunastu latach

Sprawa przez wiele lat nie ujrzała światła dziennego. Dopiero po kilkunastu latach pokrzywdzona kobieta zdecydowała się opowiedzieć o swoich przeżyciach bratu. Informacja ta trafiła następnie do znajomego duchownego, który w lipcu 2025 roku złożył formalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Opinia biegłych

Sławomir M. został poddany kompleksowym badaniom psychiatrycznym, psychologicznym i seksuologicznym. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego ani zaburzeń preferencji seksualnych.

W wydanej opinii wskazali, że jeśli podejrzany dokonał zarzucanego mu czynu, istnieją podstawy do rozpoznania zachowań hebefilnych o charakterze zastępczym, w których małoletnia była traktowana jako substytut kobiety dorosłej – przekazał rzecznik prokuratury.

W trakcie śledztwa 70-latek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Według biegłych był w pełni poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa.

Oskarżonemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.