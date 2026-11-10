Dramat Amiszów z Lubelszczyzny. Kupili ziemię, teraz mogą stracić gospodarstwo

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Historia Jakuba i Anity Martin, małżeństwa Amiszów, które od 13 lat prowadzi gospodarstwo pod Modliborzycami (woj. lubelskie), coraz bardziej przypomina sądowy thriller. Chociaż za ziemię (13 ha) zapłacili, prowadzili gospodarstwo i dopełnili wszelkich formalności, polski wymiar sprawiedliwości uznał ich transakcję za nieważną. Gospodarstwo wróciło do masy upadłościowej, a syndyk rozpoczął poszukiwania nowego kupca. Teraz jedyną szansą dla rodziny Martinów może być prawo pierwokupu. O sprawie pisze „Kurier Lubelski”.

Jakub i Anita, obywatele USA, zakochali się w polskiej wsi. Długa droga przez urzędy, zbieranie wszystkich możliwych zezwoleń, żmudne kompletowanie dokumentów – wszystko po to, by zgodnie z literą prawa zamienić marzenie o własnym gospodarstwie w rzeczywistość. Ostatecznie, po wielu latach, w 2020 roku grunty oficjalnie zostały przepisane na ich nazwisko.

Radość nie trwała długo. Niespodziewane pismo od syndyka zaczęło lawinę – odkryto, że poprzedni właściciel był objęty postępowaniem upadłościowym. Sąd stwierdził nieważność transakcji, a ziemię, za którą Amisze uczciwie zapłacili, wpisano na nowo do masy upadłościowej. Rodzinne gospodarstwo trafiło pod młotek, a ceny wywoławcze w kolejnych przetargach spadały do kuriozalnego poziomu – z blisko 900 tys. zł do… 213 tys. zł - informuje „Kurier Lubelski”.

Prawo pierwokupu – czy to ich ratunek?

Kiedy sytuacja wydawała się przesądzona, państwo Martin sięgnęli po nieoczywistą kartę – odkryli, że przysługuje im prawo pierwokupu na podstawie umowy dzierżawy. Dokument sporządzony kilka lat wcześniej, pierwotnie zawarty ze względu na wymogi KRUS-u, nagle stał się być może kluczowym elementem w sądowym sporze.

Kiedy wysłaliśmy dokumenty potwierdzające prawo pierwokupu, kontakt z syndykiem się urwał. Od dwóch tygodni nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi – opowiada Jakub Martin. Małżeństwo liczy, że prawo pierwokupu otworzy przed nimi szansę na odzyskanie gospodarstwa.

Syndyk: działałem zgodnie z prawem

Syndyk masy upadłościowej, Marcin Krzemiński, podkreśla, że cała procedura odbywa się zgodnie z literą prawa. Podstawowy zarzut: przy sprzedaży nieruchomości nie uzyskano zgody tymczasowego nadzorcy sądowego. To była czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a umowa sprzedaży została przez sąd uznana za nieważną – tłumaczy „Kurierowi Lubelskiemu” syndyk.

Klaudia Przeździecka, aplikantka radcowska z lubelskiej kancelarii, tłumaczy dziennikowi, że nawet uczciwa transakcja – z wszystkimi pozwoleniami i wpisem do księgi wieczystej – może zostać uznana za nieważną, jeśli doszło do sprzedaży bez wymaganej przez prawo zgody.

Dobra wiara kupujących, niestety, nie ma wtedy znaczenia – podkreśla. Jest jednak nadzieja: kupującym przysługuje zwrot pieniędzy, a także możliwość ubiegania się o odszkodowanie za poczynione inwestycje.

Prawniczka przyznaje też, że prawo pierwokupu, jeśli zostanie uznane, może zmienić przebieg sprawy.