Celował do partnerki i jej syna ze strzelby myśliwskiej. Ukrainiec usłyszał zarzuty

RMF24

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim (Lubelskie) zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące 52-letniego Ukraińca, mieszkańca gminy Karczmiska. Mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką, a także groził jej i jej synowi śmiercią, przystawiając do głowy strzelbę myśliwską. Usłyszał trzy zarzuty.

Wycelował strzelbę w partnerkę i jej syna

Do zdarzenia doszło w czwartek 24 września. Dyżurny opolskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące awanturującego się mieszkańca gminy Karczmiska.

Skierowany na miejsce patrol zastał 52-letniego mężczyznę celującego z broni myśliwskiej do partnerki i jej dziecka. W pewnym momencie doszło do szarpaniny między mężczyzną a synem kobiety i broń wystrzeliła. Jak podkreślają funkcjonariusze, na szczęście nikt nie został ranny. Ukraińca zatrzymano.

Usłyszał trzy zarzuty i został aresztowany

Na podstawie zeznań pokrzywdzonej, świadków oraz zgromadzonego materiału dowodowego 52-latek usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą one m.in. znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, a także nielegalnego posiadania dwóch sztuk broni palnej - dubeltówki i karabinka pneumatycznego - oraz amunicji.

Mężczyzna odpowie również za kierowanie gróźb karalnych przy użyciu broni wobec partnerki i jej syna. Śledczy zarzucają mu ponadto narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez spowodowanie wystrzału z nielegalnie posiadanej strzelby.

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim przychylił się do wniosku policji i prokuratora i zastosowano wobec 52-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.