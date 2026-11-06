Bus z dziećmi zderzył się z koparką. Wypadek w trakcie wyprzedzania

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Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na drodze w powiecie włodawskim (woj. lubelskie). Bus przewożący dzieci uderzył w koparkę.

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek na drodze wojewódzkiej nr 812.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 61-latek kierujący busem nie zachował należytej ostrożności w trakcie wyprzedzania skręcającej w lewo koparki. Pojazdy się zderzyły.

(fot. KPP Włodawa) / Policja

Busem podróżowało pięcioro dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a także 50-letnia opiekunka. Kobieta trafiła do szpitala ze złamaną ręką. Młodzi pasażerowie cali i zdrowi zostali odebrani przez swoich rodziców.

Obaj kierowcy - 61- i 56-latek - byli trzeźwi. Policjanci będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności wypadku. Apelują też o rozwagę i ostrożność, szczególnie w trakcie wyprzedzania.