Budżet obywatelski Lublina na nowych zasadach. Ruszyło głosowanie

RMF24

W środę w Lublinie rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Na liście znalazło się aż 207 pomysłów, a do rozdysponowania jest blisko 20 milionów złotych. Mieszkańcy mają czas na oddanie głosów do 8 października.

Mieszkańcy Lublina rozpoczęli w środę głosowanie na 207 pomysłów, które znalazły się na liście 13. edycji budżetu obywatelskiego

Wśród propozycji, na które można oddać głos, znalazły się m.in. ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca parkingowe, drogi, place zabaw, zajęcia sportowe i edukacyjne oraz sąsiedzkie spotkania z kulturą.

Największe inwestycje i nowe możliwości

Wśród największych projektów znalazły się m.in. odbudowa altany w Ogrodzie Saskim, remont i oświetlenie trasy rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy, modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz remont chodników nad Zalewem Zemborzyckim.

Każdy z tych projektów ma kosztować około 1,1 mln zł.

Materiały prasowe

Nowością tegorocznej edycji jest możliwość głosowania na dzielnicowe projekty kulturalne, takie jak lokalne wydarzenia, projekty artystyczne i inne działania związane z przygotowaniami do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029.

Wartość pojedynczego przedsięwzięcia może wynieść maksymalnie 50 tys. zł.

Zmiany w zasadach głosowania

W tej edycji zmieniły się zasady wyboru pomysłów do realizacji. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie osiem głosów – po dwa na projekty dzielnicowe inwestycyjne, dzielnicowe kulturalne, ogólnomiejskie inwestycyjne i ogólnomiejskie nie inwestycyjne. Nie trzeba wykorzystywać wszystkich głosów.

Głosować można przez internet za pośrednictwem serwisu decyduje.lublin.eu lub tradycyjnie, na papierowej karcie dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Do 13. edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Lublina zgłosili łącznie 293 projekty. Po analizie i ocenie pod kątem możliwości realizacji oraz poprawności kosztorysów, do głosowania dopuszczono 207 z nich.

Do kiedy można głosować?

Mieszkańcy mają czas na oddanie głosów do 8 października. To od nich zależy, które projekty zostaną zrealizowane w 2027 roku i jak zmieni się Lublin w najbliższych latach.