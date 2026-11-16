Brutalny napad w Lublinie. Sprawcy dusili i bili pałkami teleskopowymi

RMF24

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Do dramatycznych wydarzeń doszło 11 listopada w jednym z mieszkań w Lublinie. Trzech mężczyzn wtargnęło do lokalu zajmowanego przez młodą parę, brutalnie pobiło 24-latka i dokonało kradzieży mienia o wartości blisko 15 tysięcy złotych. Sprawcy zostali zatrzymani przez policję i usłyszeli już zarzuty.

Według ustaleń śledczych 11 listopada do jednego z mieszkań w Lublinie, w którym przebywali 24-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta, wtargnęło trzech napastników – dwóch w wieku 23 lat i jeden 30-latek.

Sprawcy brutalnie zaatakowali młodego mężczyznę, dusząc go i bijąc pałkami teleskopowymi.

Kradzież i zniszczenia

Łupem napastników padły pieniądze oraz wiele wartościowych przedmiotów, w tym konsola do gier, telefon komórkowy, zegarek, słuchawki, monitor komputerowy, głośnik, klucze do auta, markowe obuwie, perfumy i torebka.

Łączna wartość skradzionego mienia została oszacowana na prawie 15 tysięcy złotych. Dodatkowo jeden ze sprawców celowo zniszczył mienie o wartości ponad 4 tysięcy złotych.

Zatrzymanie i zarzuty

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policji udało się szybko ustalić i zatrzymać sprawców. Podczas przeszukania u jednego z napastników funkcjonariusze znaleźli narkotyki – 16 gramów marihuany, prawie 20 gramów amfetaminy oraz ponad 30 gramów mefedronu.

Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zaboru i ukrycia dokumentów. Jeden z nich odpowie także za zniszczenie mienia, a dwóch pozostałych za posiadanie narkotyków. Jeden ze sprawców będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Wszyscy trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności, a w przypadku recydywy nawet do 30 lat.