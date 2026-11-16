Brutalny napad w Lublinie. Sprawcy dusili i bili pałkami teleskopowymi

Według ustaleń śledczych 11 listopada do jednego z mieszkań w Lublinie, w którym przebywali 24-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta, wtargnęło trzech napastników – dwóch w wieku 23 lat i jeden 30-latek.
Sprawcy brutalnie zaatakowali młodego mężczyznę, dusząc go i bijąc pałkami teleskopowymi.
Kradzież i zniszczenia
Łupem napastników padły pieniądze oraz wiele wartościowych przedmiotów, w tym konsola do gier, telefon komórkowy, zegarek, słuchawki, monitor komputerowy, głośnik, klucze do auta, markowe obuwie, perfumy i torebka.
Łączna wartość skradzionego mienia została oszacowana na prawie 15 tysięcy złotych. Dodatkowo jeden ze sprawców celowo zniszczył mienie o wartości ponad 4 tysięcy złotych.
Zatrzymanie i zarzuty
Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policji udało się szybko ustalić i zatrzymać sprawców. Podczas przeszukania u jednego z napastników funkcjonariusze znaleźli narkotyki – 16 gramów marihuany, prawie 20 gramów amfetaminy oraz ponad 30 gramów mefedronu.
Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zaboru i ukrycia dokumentów. Jeden z nich odpowie także za zniszczenie mienia, a dwóch pozostałych za posiadanie narkotyków. Jeden ze sprawców będzie odpowiadał w warunkach recydywy.
Wszyscy trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności, a w przypadku recydywy nawet do 30 lat.