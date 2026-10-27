Auto uderzyło w betonowy przepust i dachowało. Kierowca zginął na miejscu

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Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. 36-latek kierujący Audi z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Mężczyzna zginął na miejscu.

Samochód po wypadku/fot. Komenda Miejska Policji w Lublinie

Samochód po wypadku/fot. Komenda Miejska Policji w Lublinie / Policja

Kierowca stracił panowanie na łuku drogi

Do wypadku doszło w poniedziałek na drodze powiatowej między miejscowościami Skrzynice i Dominów w powiecie lubelskim. Zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 12:15.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Audi na łuku drogi stracił panowanie nad autem. W efekcie zjechał do przydrożnego rowu, uderzył w betonowy przepust, a następnie dachował. Niestety, 36-latek zginął.

Zdjęcie z miejsca wypadku/fot. Komenda Miejska Policji w Lublinie / Policja

Ciało kierowcy przekazano do sekcji zwłok

„Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Śledczy przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady” – poinformowała lubelska policja.

Jak dodano we wtorkowym komunikacie, ciało 36-latka zostało przekazane do sekcji zwłok. Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.