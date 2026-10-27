Auto uderzyło w betonowy przepust i dachowało. Kierowca zginął na miejscu

Kierowca stracił panowanie na łuku drogi
Do wypadku doszło w poniedziałek na drodze powiatowej między miejscowościami Skrzynice i Dominów w powiecie lubelskim. Zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 12:15.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Audi na łuku drogi stracił panowanie nad autem. W efekcie zjechał do przydrożnego rowu, uderzył w betonowy przepust, a następnie dachował. Niestety, 36-latek zginął.
Ciało kierowcy przekazano do sekcji zwłok
„Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Śledczy przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady” – poinformowała lubelska policja.
Jak dodano we wtorkowym komunikacie, ciało 36-latka zostało przekazane do sekcji zwłok. Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.