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Auto uderzyło w betonowy przepust i dachowało. Kierowca zginął na miejscu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (14:10)

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. 36-latek kierujący Audi z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Mężczyzna zginął na miejscu.

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Auto uderzyło w betonowy przepust i dachowało. Kierowca zginął na miejscu
Samochód po wypadku/fot. Komenda Miejska Policji w Lublinie /Policja
  • W powiecie lubelskim doszło do śmiertelnego wypadku.
  • Kierujący Audi 36-latek uderzył w przepust. Zginął na miejscu.
  • Ciało ofiary przekazano do sekcji zwłok.
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Kierowca stracił panowanie na łuku drogi

Do wypadku doszło w poniedziałek na drodze powiatowej między miejscowościami Skrzynice i Dominów w powiecie lubelskim. Zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 12:15.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Audi na łuku drogi stracił panowanie nad autem. W efekcie zjechał do przydrożnego rowu, uderzył w betonowy przepust, a następnie dachował. Niestety, 36-latek zginął.

 

Ciało kierowcy przekazano do sekcji zwłok

„Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Śledczy przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady” – poinformowała lubelska policja.

Jak dodano we wtorkowym komunikacie, ciało 36-latka zostało przekazane do sekcji zwłok. Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek

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