Alert RCB we wschodniej Polsce. Poderwano myśliwce

RMF24

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali w poniedziałkowy wieczór alert RCB. Ostrzeżono ich w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W górę wzbiły się polskie myśliwce.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – komunikat o takiej treści odebrali na swoich telefonach w poniedziałkowy wieczór mieszkańcy Lubelszczyzny. To już czwarte tego typu ostrzeżenie w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Alert RCB został wysłany do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlaskiej, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Polska poderwała myśliwce

„Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – przekazało w serwisie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - wskazano w komunikacie.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.