Alert RCB przy granicy. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo

RMF24

W poniedziałkowy wieczór Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło działania lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Powodem były rosyjskie uderzenia na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało też alerty do mieszkańców 24 powiatów województwa lubelskiego. Sytuacja była dynamiczna, ale tuż po godzinie 23 działania zostały zakończone.

W poniedziałek wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki powietrzne na terytorium Ukrainy. W odpowiedzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) podjęło decyzję o uruchomieniu działań polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Komunikat opublikowany na portalu X wskazywał, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie polskiego nieba, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą.

Gotowość bojowa

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. W stan gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że sytuacja jest stale monitorowana, a podległe siły są gotowe do natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia.

W związku z sytuacją Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców 24 powiatów województwa lubelskiego. Wiadomość o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” trafiła do użytkowników telefonów komórkowych m.in. w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej oraz wielu innych miejscowościach regionu. Było to już czwarte tego typu ostrzeżenie w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Działania zakończone

Krótko po godzinie 23 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań. Służby podkreślają, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wraz z zakończeniem działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa rozesłano alert RCB do mieszkańców województwa lubelskiego.

Alarm na Łotwie

W poniedziałkowy wieczór łotewskie siły zbrojne wydały oficjalne ostrzeżenie dotyczące możliwego zagrożenia z powietrza w rejonie miasta Krasław, położonego tuż przy granicy z Białorusią. Sytuacja była na tyle poważna, że natowskie myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing zostały poderwane do działania.

Mieszkańcy regionu zostali poinformowani, że nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków, ale w razie eskalacji sytuacji zostaną wydane kolejne komunikaty.

Drony coraz większym zagrożeniem

To nie pierwszy raz w tym roku, gdy łotewska przestrzeń powietrzna została naruszona. W 2026 roku odnotowano już kilka przypadków wtargnięcia dronów, a 8 czerwca natowskie myśliwce po raz pierwszy zestrzeliły bezzałogowiec, który przekroczył granicę powietrzną Łotwy.

Litwa, Łotwa i Estonia nie dysponują własnymi myśliwcami bojowymi. Ochronę ich nieba zapewniają sojusznicze samoloty w ramach misji Baltic Air Policing. Operacja prowadzona jest nieprzerwanie od 2004 roku, a jej znaczenie wzrosło po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku i wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 roku.