Alert RCB dla Lubelszczyzny odwołany

RMF24

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W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dzisiaj przed południem alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Alert został odwołany przed godz. 11.

Alert RCB o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę

Alert RCB o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę / Shutterstock

Alert został wysłany do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego.

To powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski i lubartowski.



Ostrzeżenie brzmiało: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

W kolejnym komunikacie odwołano alert, podając, że „zakończył się atak powietrzny na Ukrainę: brak zagrożenia na terenie Polski”.