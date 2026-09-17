Alarm obnażył słabości. Uczniowie ewakuowani na parking centrum handlowego

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Alarm przeciwlotniczy w Lublinie pokazał kolejne słabości zabezpieczeń na wypadek alarmów powietrznych. Dyrektorzy dwóch szkół ewakuowali uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych, bo uznali, że młodzież będzie tam bezpieczniejsza niż w szkole – relacjonuje Dominik Smaga, reporter RMF FM.

Ewakuacje urzędów i szkół były przeprowadzone w woj. lubelskim i podkarpackim.

Ewakuacje urzędów i szkół były przeprowadzone w woj. lubelskim i podkarpackim. / Shutterstock

W kwadrans ewakuowaliśmy tak około 900 osób - mówi Justyna Łubek, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Dlaczego na parking hipermarketu?

Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła. Nasze dotychczasowe miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej ewakuacyjnej to jest nasza hala sportowa, która w moim odczuciu w obliczu alertu o zagrożeniu z powietrza, no nie dawała nam skutecznego zabezpieczenia. Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu potencjalnego mogłyby stanowić zagrożenie dla młodzieży – odpowiedziała dyrektor Łubek.

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Był płacz, telefony od rodziców

Rzecznik prezydenta Lublina Justyna Góźdź przekazała PAP, że zgodnie z procedurami pracownicy ratusza zeszli do piwnic i oczekiwali na odwołanie alarmu. W szkołach przeprowadzono ewakuację do piwnic, niższych kondygnacji, szatni lub korytarzy z dala od okien - podała.

Jak dodała Góźdź, w Lublinie oprócz XXX LO także Zespół Szkół Włókienniczych przeprowadził ewakuację uczniów i pracowników na zewnątrz budynków, szukając schronienia na parkingach zewnętrznych.

Dyrektor Prywatnych Szkół im. Królowej Jadwigi Marek Krukowski poinformował, że uczniowie zostali sprowadzeni do niższych kondygnacji, do auli i na korytarz. Nie wychodziliśmy na zewnątrz. Na odwołanie alarmu czekaliśmy w szkole. Przeżyliśmy to mocno. Był płacz, telefony od rodziców – powiedział Krukowski.

Krytycznie odniósł się do organizacji miejsc schronienia. Zastrzegł, że w pobliżu szkoły nie ma bezpiecznego miejsca, gdzie mógłby wyprowadzić 600 uczniów

W SP nr 6 w Lublinie nauczyciele sprowadzili wszystkich uczniów na najniższy poziom budynku, do podpiwniczenia.

Podajemy im picie i częściowo jedzenie, bo to się zadziało podczas obiadu, więc panie robią dzieciom kanapki. Niektóre dzieci płaczą – relacjonowała dyrektor placówki Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk.

Dyrektor dodała, że w momencie alarmu w szkole było ok. 500 dzieci.

Jak przekazała rzeczniczka Góźdź, niektóre szkoły zdecydowały się na wysłanie uspokajających komunikatów do rodziców – dodała.

Huk słyszalny w centralnej części Polski. Co go spowodowało? Potężny huk rozległ się przed południem w wielu miejscowościach centralnej Polski. Jak wyjaśniło Dowództwo Operacyjne RSZ, było to związane z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe.

I LO w Rzeszowie lekcje bez zmian

Rzeszowskie szkoły różnie zareagowały na alerty RCB i uruchomienie syren alarmowych. W I Liceum Ogólnokształcącym zajęcia były kontynuowane bez zmian.

Dostaliśmy alerty i słyszeliśmy syreny, ale lekcja odbywała się normalnie. Pani dyrektor przekazała przez radiowęzeł, żeby zachować spokój, bo nic się nie dzieje, i poleciła kontynuować zajęcia – relacjonowała 16-letnia Lena, uczennica I LO.

Jak dodała, w jej szkole uczniowie zachowali spokój, choć słyszała od znajomych, że w innych placówkach część osób bardziej się zestresowała.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hoffmanowej uczniowie zostali skierowani do piwnic, w których mieszczą się szatnie. Mama 9-letniego ucznia, przyjechała do szkoły około godz. 12.30. Kiedy poszła po syna do klasy, okazało się, że uczniowie zostali skierowani do piwnicy.

Byliśmy w piwnicy około 10 minut. To nie jest schron, tylko piwnica, w której znajdują się szatnie – zaznaczyła mama ucznia.

Do uczniów zszedł dyrektor szkoły. Jak relacjonowała kobieta, prosił dzieci o zachowanie spokoju i żeby słuchały nauczycieli. Tłumaczył też, żeby nie dzwonić niepotrzebnie do rodziców, ponieważ może pojawić się dezinformacja – powiedziała kobieta.

Alerty o zagrożeniu

Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Nastąpiło to w czasie czwartkowego nalotu Rosji na zachód Ukrainy, podczas którego jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że nie odnotowano naruszenia granicy RP. W czasie działań wojska lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje, zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. Po około godzinie alarm odwołano.