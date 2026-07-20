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3,5-latek zaginął w kompleksie leśnym. Tym razem finał był szczęśliwy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (08:17)

3,5-latek zaginął w kompleksie w województwie lubelskim. Zaginięcie dziecka zgłosili rodzice, którzy stracili go z oczu w czasie spaceru. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Na szczęście po niecałej godzinie funkcjonariusz z policji z Tomaszowa Lubelskiego odnalazł chłopca całego i zdrowego.

3,5-latek zaginął w kompleksie leśnym. Tym razem finał był szczęśliwy
Fot. Policja Lubelska /Policja

Zaginął mały chłopiec. W tym przypadku finał był szczęśliwy

Do niebezpiecznego zdarzenia, o którym poinformowała policja, doszło w minioną sobotę w Lubelskiem.  

Rodzice zgłosili zaginięcie 3,5-letniego chłopca. 

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ do zaginięcia doszło w kompleksie leśnym – podała Lubelska Policja. 

W szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z Tomaszowa Lubelskiego, strażacy, strażacy ochotnicy, a także okoliczni mieszkańcy.

Niespełna godzinę od zgłoszenia przestraszonego chłopca w odległości około kilometra od miejsca zaginięcia zauważył w lesie jeden z policjantów. Chłopiec cały i zdrowy wrócił do swoich rodziców.

O czym warto pamiętać, żeby nie doszło do zaginięcia dziecka, szczególnie w tłumie?

  • Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki – nawet na moment.
  • W zatłoczonych miejscach trzymaj dziecko za rękę – szczególnie młodsze.
  • Ubieraj dziecko w wyróżniające się, kolorowe ubrania.
  • Załóż dziecku opaskę z numerem telefonu lub wszyj taką informację w ubranie.
  • Naucz dziecko, jak się nazywa, żeby znało imiona rodziców oraz numery kontaktowe.
  • Gdy wybieracie się w zatłoczone miejsce, ustalcie punkt, w którym się spotkacie w razie rozdzielenia.
  • Starsze dzieci można wyposażyć w telefon z aplikacją lokalizującą.
  • Uczul dziecko, by nie rozmawiało z obcymi i nie oddalało się z nikim bez zgody.
  • Po odnalezieniu dziecka zachowaj spokój – nie krzycz, nie strasz – ono i tak przeżyło silny stres. 
  • Porozmawiaj z dzieckiem, jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości.
Źródło: RMF24
Tagi: policja dziecko zaginięcie

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