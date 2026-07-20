3,5-latek zaginął w kompleksie leśnym. Tym razem finał był szczęśliwy

Zaginął mały chłopiec. W tym przypadku finał był szczęśliwy
Do niebezpiecznego zdarzenia, o którym poinformowała policja, doszło w minioną sobotę w Lubelskiem.
Rodzice zgłosili zaginięcie 3,5-letniego chłopca.
Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ do zaginięcia doszło w kompleksie leśnym – podała Lubelska Policja.
W szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z Tomaszowa Lubelskiego, strażacy, strażacy ochotnicy, a także okoliczni mieszkańcy.
Niespełna godzinę od zgłoszenia przestraszonego chłopca w odległości około kilometra od miejsca zaginięcia zauważył w lesie jeden z policjantów. Chłopiec cały i zdrowy wrócił do swoich rodziców.
O czym warto pamiętać, żeby nie doszło do zaginięcia dziecka, szczególnie w tłumie?
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki – nawet na moment.
- W zatłoczonych miejscach trzymaj dziecko za rękę – szczególnie młodsze.
- Ubieraj dziecko w wyróżniające się, kolorowe ubrania.
- Załóż dziecku opaskę z numerem telefonu lub wszyj taką informację w ubranie.
- Naucz dziecko, jak się nazywa, żeby znało imiona rodziców oraz numery kontaktowe.
- Gdy wybieracie się w zatłoczone miejsce, ustalcie punkt, w którym się spotkacie w razie rozdzielenia.
- Starsze dzieci można wyposażyć w telefon z aplikacją lokalizującą.
- Uczul dziecko, by nie rozmawiało z obcymi i nie oddalało się z nikim bez zgody.
- Po odnalezieniu dziecka zachowaj spokój – nie krzycz, nie strasz – ono i tak przeżyło silny stres.
- Porozmawiaj z dzieckiem, jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości.