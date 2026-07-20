3,5-latek zaginął w kompleksie leśnym. Tym razem finał był szczęśliwy

RMF24

3,5-latek zaginął w kompleksie w województwie lubelskim. Zaginięcie dziecka zgłosili rodzice, którzy stracili go z oczu w czasie spaceru. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Na szczęście po niecałej godzinie funkcjonariusz z policji z Tomaszowa Lubelskiego odnalazł chłopca całego i zdrowego.

Zaginął mały chłopiec. W tym przypadku finał był szczęśliwy

Do niebezpiecznego zdarzenia, o którym poinformowała policja, doszło w minioną sobotę w Lubelskiem.

Rodzice zgłosili zaginięcie 3,5-letniego chłopca.

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ do zaginięcia doszło w kompleksie leśnym – podała Lubelska Policja.

W szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z Tomaszowa Lubelskiego, strażacy, strażacy ochotnicy, a także okoliczni mieszkańcy.

Niespełna godzinę od zgłoszenia przestraszonego chłopca w odległości około kilometra od miejsca zaginięcia zauważył w lesie jeden z policjantów. Chłopiec cały i zdrowy wrócił do swoich rodziców.

fot. Policja Lubelska / Policja

O czym warto pamiętać, żeby nie doszło do zaginięcia dziecka, szczególnie w tłumie?