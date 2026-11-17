RMF24

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Jest trzymiesięczny areszt dla 52-latka podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na S12 w Janówku. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury. W piątkowy wieczór, na skutek karambolu, życie straciła 30-letnia kobieta.

Do tragedii doszło w piątek 13 listopada, tuż przed godziną 18:00. Zderzyło się sześć pojazdów, w tym aż cztery samochody ciężarowe.

Według wstępnych ustaleń policji, prowadzący tira 52-letni obywatel Ukrainy nie zauważył kolumny samochodów zatrzymujących się przed remontowanym odcinkiem jezdni. Skutki były tragiczne – rozpędzona ciężarówka z impetem uderzyła w Volkswagena Polo.

Uderzenie wywołało efekt domina – kolejne auta zderzały się ze sobą jedno po drugim.

Niestety, 30-letnia kierująca osobowym Volksvagenem Polo zginęła na miejscu. Do szpitala trafili również pasażerowie drugiego samochodu osobowego – na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń i zostali wypisani do domu.

Tragiczny wypadek na S12 (fot. Policja)

Kierowca był trzeźwy

Policjanci zatrzymali sprawcę wypadku jeszcze na miejscu katastrofy. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu, jednak z zachowaniem procedur pobrano także krew na dalsze testy laboratoryjne.

W poniedziałek 52-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Świdniku zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Decyzja sądu: trzy miesiące za kratami

Sąd uznał, że wobec obywatela Ukrainy należy zastosować trzymiesięczny areszt. Ten środek zapobiegawczy ma nie tylko zabezpieczyć prawidłowy tok śledztwa, ale i wyeliminować ryzyko mataczenia lub ucieczki podejrzanego.

52-latek trafił do aresztu (fot. Policja)

Policja apeluje o ostrożność

Przed nami kolejny sezon remontów i jesienne warunki na drogach – lubelska policja apeluje, by jeździć uważnie i respektować znaki ostrzegające o zwężeniach oraz remontach. Chwila nieuwagi na trasie może wystarczyć, by doprowadzić do rodzinnej tragedii i surowych konsekwencji prawnych.