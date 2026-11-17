Do tragedii doszło w piątek 13 listopada, tuż przed godziną 18:00. Zderzyło się sześć pojazdów, w tym aż cztery samochody ciężarowe.
Według wstępnych ustaleń policji, prowadzący tira 52-letni obywatel Ukrainy nie zauważył kolumny samochodów zatrzymujących się przed remontowanym odcinkiem jezdni. Skutki były tragiczne – rozpędzona ciężarówka z impetem uderzyła w Volkswagena Polo.
Uderzenie wywołało efekt domina – kolejne auta zderzały się ze sobą jedno po drugim.
Niestety, 30-letnia kierująca osobowym Volksvagenem Polo zginęła na miejscu. Do szpitala trafili również pasażerowie drugiego samochodu osobowego – na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń i zostali wypisani do domu.
Kierowca był trzeźwy
Policjanci zatrzymali sprawcę wypadku jeszcze na miejscu katastrofy. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu, jednak z zachowaniem procedur pobrano także krew na dalsze testy laboratoryjne.
W poniedziałek 52-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Świdniku zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Decyzja sądu: trzy miesiące za kratami
Sąd uznał, że wobec obywatela Ukrainy należy zastosować trzymiesięczny areszt. Ten środek zapobiegawczy ma nie tylko zabezpieczyć prawidłowy tok śledztwa, ale i wyeliminować ryzyko mataczenia lub ucieczki podejrzanego.
Policja apeluje o ostrożność
Przed nami kolejny sezon remontów i jesienne warunki na drogach – lubelska policja apeluje, by jeździć uważnie i respektować znaki ostrzegające o zwężeniach oraz remontach. Chwila nieuwagi na trasie może wystarczyć, by doprowadzić do rodzinnej tragedii i surowych konsekwencji prawnych.