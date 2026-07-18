22-latka skazana za mowę nienawiści. „Rasizm i ksenofobia to nie opinia”

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Trzy tys. zł - na grzywnę w tej wysokości skazał Sąd Rejonowy w Zamościu 22-letnią Oliwię O. oskarżoną o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji „Stop imigracji” w lipcu 2025 roku na Rynku Wielkim w Zamościu w Lubelskiem. Wyrok jest nieprawomocny. Obrona zapowiedziała już apelację.

Trzy tys. zł grzywny za nawoływanie do nienawiści

Sąd uznał Oliwię O. - związaną z Młodzieżą Wszechpolską - za winną nawoływania do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym i wyznaniowym wobec osób o czarnym lub ciemnym kolorze skóry, Kolumbijczyków i wyznawców islamu. Sąd skazał ją na trzy tysiące złotych grzywny i orzekł również podanie wyroku do publicznej wiadomości. Poinformował o tym prezes Sądu Rejonowego w Zamościu sędzia Rafał Leszczyński.

Obrona nie zgadza się z nieprawomocnym wyrokiem i zamierza złożyć apelację, domagając się uniewinnienia.

„Art. 256 § 1 k.k. wymaga zamiaru kierunkowego – woli wzbudzenia nienawiści wobec określonej zbiorowości. Tego znamienia zdaniem obrony zabrakło. Wypowiedź pani Oliwii była wyrazem obawy o bezpieczeństwo własne i swojego dziecka” – zaznaczyła na portalu społecznościowym obrońca oskarżonej mec. Magdalena Majkowska.

Do zdarzenia doszło podczas manifestacji „Stop imigracji”

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie oskarżyła 22-letnią Oliwię O. o publiczne nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji „Stop imigracji” w lipcu 2025 roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Podejrzana nie przyznawała się do zarzutu.

Śledczy stwierdzili, że sformułowane przez kobietę rasistowskie i ksenofobiczne poglądy – ze względu na kontekst, podniesiony i agresywny głos, miejsce ich wypowiadania – nie mogą być uznane „jedynie za opinie i wewnętrzne przekonania”.

Prokuratura wyjaśniła, że poprzez nawoływanie do nienawiści rozumie się wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych. Z uwagi zaś na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienia i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania.