19-latka zginęła na polnej drodze potrącona przez pijanego

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Dziewiętnastoletnia dziewczyna zginęła ostatniej nocy w wypadku na Lubelszczyźnie. Potrącił ją nietrzeźwy 25-latek bez prawa jazdy.

Tragedia wydarzyła się w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Łukówiec (pow. lubartowski). Wstępne ustalenia policji mówią, że 25-letni kierowca, jadąc po nieoświetlonej drodze gruntowej, najechał na idącą po prawej stronie w tym samym kierunku 19-latkę z powiatu lubartowskiego.

Piesza zmarła w szpitalu. Kierowca miał ponad 1,5 promila. Nie miał prawa jazdy. Serwis Lublin112 napisał, że to brat ofiary.

(fot. KPP Lubartów) / Policja

Świadkiem zdarzenia był 22-latek, który również szedł pieszo. On także był nietrzeźwy. Wraz z kierowcą (obydwaj mieszkańcy powiatu lubartowskiego) trafił na miejscową komendę. Dalsze czynności zostaną z nimi przeprowadzone po wytrzeźwieniu.

Wyjaśnianie sprawy trwa. Decyzją prokuratora ciało młodej dziewczyny zabezpieczono do sekcji zwłok.