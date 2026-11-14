Zasłużona druhna OSP zginęła na drodze. Ranny były komendant

RMF24

Tragiczny wypadek w miejscowości Spała (woj. łódzkie). Poszkodowane zostały dwie osoby zasłużone dla straży pożarnej. Jedna z nich zmarła.

Jak informuje „Dziennik Łódzki”, do wypadku doszło w piątek 13 listopada, około godziny 17:00 przy Alei Prezydenta Ignacego Mościckiego w Spale. Policja ustaliła wstępnie, że 55-latek potrącił swoją Cuprą dwie osoby na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Jedną z nich była druhna Małgorzata Pawlik – dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego.

Długa resuscytacja prowadzona na miejscu przez służby niestety nie ocaliła jej życia. Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi pożegnała zmarłą i złożyła jej bliskim wyrazy współczucia.

„Odeszła od nas osoba o niezwykłym oddaniu, profesjonalizmie i wielkim sercu, która przez lata z pełnym zaangażowaniem współtworzyła społeczność strażacką i służyła drugiemu człowiekowi. Współpraca z Nią była dla nas zaszczytem, a jej nagłe odejście stanowi ogromną stratę dla całego środowiska pożarniczego województwa łódzkiego” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Jak ustaliło cytowane źródło, drugim poszkodowanym w wypadku jest Dariusz Polański – były komendant powiatowy PSP w Opocznie i były zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP. Mężczyzna trafił do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. Na razie nie ma informacji o stanie jego zdrowia.

Kierujący 55-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.