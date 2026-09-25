Wspaniała wiadomość z Łodzi. Na takie narodziny czekano 20 lat

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W Orientarium Zoo Łódź po ponad 20 latach przerwy urodziły się lwy azjatyckie. Para młodych – samiec i samiczka – jest potomstwem Shivy i Lokiego, mieszkających w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Lwiątka czują się dobrze i stopniowo oswajają się z otoczeniem.

Zwierzęta urodziły się pod koniec lipca.

To wiadomość, na którą Łódź czekała ponad dwie dekady. Dziś możemy razem z zespołem zoo cieszyć się z narodzin dwojga lwów azjatyckich. Za tym pięknym momentem stoją lata pracy, wiedza i codzienna troska o zwierzęta. Gratuluję wszystkim, którzy opiekują się Shivą, Lokim i ich młodymi. Jestem pewna, że Łodzianie przyjmą tę wiadomość z taką samą radością jak my – ogłosiła w piątek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Narodziny mają szczególne znaczenie dla łódzkiego zoo. To właśnie tam w 1996 roku rozpoczęto hodowlę lwów azjatyckich w Polsce.

Ostatnim lwiątkiem urodzonym w Łodzi była Tycia. Przyszła na świat we wrześniu 2005 roku, całe życie spędziła w tamtejszym zoo i padła w lutym ubiegłego roku.

Kiedy młode przychodzą na świat po tak długiej przerwie, trudno mówić o tym bez emocji. To pierwszy miot Shivy i Lokiego oraz niezwykle ważny moment dla całego zespołu. Łódzkie zoo ma długą historię hodowli lwów azjatyckich, dlatego te narodziny znaczą dla nas szczególnie dużo – przyznał dyrektor ds. hodowli i rozwoju w Orientarium Zoo Łódź Michał Gołędowski.

Ciąża była monitorowana przez opiekunów

Pracownicy ogrodu obserwowali ciążę samicy, dzięki czemu mogli odpowiednio przygotować się na narodziny młodych. Sytuację śledzono za pomocą kamer, bez konieczności zakłócania spokoju lwicy.

Ogromnie cieszą nas te narodziny. Przygotowywaliśmy się na nie z wielką uwagą, ale chwila, w której zobaczyliśmy Shivę z młodymi, i tak była niezwykła. To jej pierwszy miot, a radzi sobie rewelacyjnie. Jest troskliwa, uważna i świetnie reaguje na potrzeby maluchów. Każdego dnia widzimy, jak stają się pewniejsze: coraz sprawniej się poruszają, bawią się i z ciekawością poznają otoczenie. Dla nas, opiekunów, to ogromne przeżycie – powiedziała opiekunka lwów Justyna Plac.

Przed młodymi badania i szczepienia

Lwiątka są stale obserwowane przez opiekunów oraz lekarzy weterynarii. W najbliższym czasie przejdą badania kontrolne i szczepienia, zaplanowane zgodnie z ich rozwojem oraz potrzebami całej rodziny.

Shiva urodziła się w 2016 roku w Aalborg Zoo w Danii. Do Łodzi trafiła w lutym 2021 roku. Loki przyszedł na świat rok później, w 2017 roku, w irlandzkim Fota Wildlife Park. W łódzkim zoo mieszka od sześciu lat.

Lwy azjatyckie na wolności występują obecnie wyłącznie w Indiach. Według danych indyjskiego ministerstwa środowiska, w 2025 roku populację tego gatunku oszacowano na 891 osobników.